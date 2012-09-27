«Укрзалізниця» завершує створення єдиної інформаційної системи

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») завершує створення єдиного програмного забезпечення та інформаційних систем для всіх залізниць і підприємств залізничної галузі.

Як повідомив УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, без такої системи неможливо здійснювати керівництво залізницями безпосередньо з Києва.

«Сьогодні ми робимо єдине програмне забезпечення для всього. Побудували новий Центр обробки даних (ЦОД) на IBM-платформі і сьогодні повинні централізувати все програмне забезпечення, введення даних і управління всіма процесами. Буде взаємозв'язок і єдина інформаційна база», - сказав він.

Гендиректор «Укрзалізниці» також відзначив, що залізничники поліпшили сервіс для клієнтів, зокрема, за допомогою нових автоматизованих систем обробки даних.

«Зараз всі вантажні перевезення здійснюються за електронним документом. Цього року ми закриваємо зовнішні стики і транзитні перевезення і створюємо єдиний розрахунковий центр», - сказав він.

Крім того, В.Козак нагадав, що до кінця 2012 року «Укрзалізниця» має намір завершити впровадження системи продажів проїзних документів через Інтернет.

«Вже є домовленість з податковою інспекцією щодо дослідної експлуатації в листопаді-грудні електронного проїзного документа. Бланку суворої звітності не буде, і ми розглядаємо питання закупівлі зчитувачів для провідників. Надалі інформація автоматично надходитиме в автоматичну систему, і система сама визначатиме, де сів пасажир, де є вільні місця, а де можна пустити місця у продаж. До кінця року ми цю систему впровадимо», - сказав він.

Крім того, гендиректор відзначив, що до кінця 20112 року буде створено електронну карту залізниць.

«Кожен потяг відстежуватиметься на карті української залізниці. Ці технології дозволять нам відійти від людського чинника. Нові технології поліпшать умови для транзитних перевезень і планування джерел доходів», - сказав він.

Нагадаємо, єдина автоматизована система управління вантажними перевезеннями «Укрзалізниці» (АСК ВП УЗ-Е), яка об'єднала в собі електронні бази даних за всіма шістьма залізницями України, була введена у промислову експлуатацію 7 липня 2012 року.

На її платформі було створено єдиний Центр обробки даних «Укрзалізниці».

Для реалізації цього проекту було куплено сучасний програмно-апаратний комплекс, на основі якого створено центр обробки даних (ЦОД).

Щодоби в системі обробляється понад 650 тис. запитів, зокрема більш ніж 250 тис. базоформувальних і понад 204 тис. інформзапитів.

Середній час обслуговування запиту – менш ніж 0,8 секунди.