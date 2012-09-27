В Україні близько 1 млн пенсіонерів користуються Інтернетом.

Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив під час виступу на конференції «Україна: перемагати завдяки інформаційним технологіям» у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.

С.Тігіпко зазначив, що на сьогодні в Україні Інтернетом користуються понад 17 млн осіб у віці від 15 років, при цьому темпи зростання інтернет-аудиторії одні з найвищих у Європі.

Кількість інтернет-користувачів серед пенсіонерів, за його словами, за останні три роки зросла більш ніж утричі і становить близько 1 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України (ПФУ) до кінця вересня завершить розробку «особистого кабінету» на своєму сайті. Про це заявив 27 вересня віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«На базі цього офісу людина зможе бачити внески до Пенсійного фонду, зможе сама зробити розрахунок своєї майбутньої пенсії, подивитися всі інформаційні матеріали», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, цей сервіс планується розширити у майбутньому, щоб через нього громадяни могли одержувати всі соціальні послуги і субсидії. Даний проект розробляється спільно зі Світовим банком, і його введення заплановане на 2013 рік.

Таким чином, як відзначив С.Тігіпко, в 2013 році планується введення електронної соціальної картки громадянина. Проте, за його словами, введення цієї системи залежатиме від «проникнення Інтернету».