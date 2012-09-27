НКРЗІ схвалила новий порядок держнагляду за користуванням радіочастотним ресурсом

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалено проект рішення «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом (РЧР) України у смугах радіочастот загального користування». Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Документ визначає процедуру здійснення державного нагляду за користуванням РЧР України в смугах радіочастот загального користування і реалізацією радіоелектронних засобів (РЕЗ), випромінювальних пристроїв (ВП), а також прав та обов'язків суб'єктів нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Документ також визначає порядок і організацію проведення планових і позапланових перевірок, їх наслідки і порядок оформлення результатів перевірок.

Необхідність ухвалення нового порядку держконтролю зумовлена тим, що норми чинного законодавства не узгоджуються, а в деяких положеннях суперечать нормам Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

НКРЗІ вважають, що ухвалення нової редакції порядку сприятиме вдосконаленню механізму державного нагляду у сфері користування РЧР України, а також упорядкує відносини між НКРЗІ і користувачами РЧР України, суб'єктами господарювання, які здійснюють ввезення з-за кордону РЕЗ і ВП.