«Укрзалізниця» у 2012 році залучить кредити на 8,4 млрд грн

Загальний обсяг кредитних ресурсів, які залізниці України залучать у 2012 році, становитиме 8,4 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), це закріплено зведеним фінансовим планом залізниць України на 2012 рік.

Згідно з фінансовим планом, кредитні ресурси спрямують на розвиток великих інфраструктурних проектів, зокрема, на збільшення пропускної спроможності залізниць (розширення металевих мостів на ст. Севастополь, будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава), будівництво міжрегіонального центру технічного обслуговування міжрегіональних потягів на ст. Дарниця у Києві, реконструкцію ремонтно-екіпірувального депо Харківської ділянки, модернізацію колій і рухомого складу, подальшу електрифікація і будівництво Беськидського тунелю.

Передбачені фінансовим планом залучені засоби буде спрямовано, зокрема, на фінансування «Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки», яка передбачає придбання у 2012 році 66 локомотивів на суму не менш ніж 3 млрд грн, а в цілому до 2016 року включно - 509 локомотивів.

Крім того, «Укралзіниця» повідомляє, що за 2012 рік усі чергові платежі за раніше укладеними з банківськими установами кредитними угодами виплачено вчасно і в необхідній сумі.

«Без залучення фінансових ресурсів замінити тяговий пересувний склад у запланованих обсягах дороги не зможуть. Співпраця з банківськими установами є надзвичайно важливим напрямом для отримання необхідного фінансового ресурсу. Для «Укрзалізниці» фінансова дисципліна, своєчасне і в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за розрахунками з фінансовими установами, банками, лізинговими компаніями та іншими інвесторами є безумовним пріоритетом у роботі», - відзначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, фінансовий план передбачає, що залізниці України у 2012 році освоять 14 млрд грн капітальних інвестицій, з них кошти державного і місцевих бюджетів становитимуть тільки 798 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, фінплан залізниць на 2012 рік передбачає чистий прибуток 2012 року у розмірі 496,4 млн грн, збиток від пасажирських перевезень - 7,2 млрд грн.

Загальна сума доходів залізниць від звичайної діяльності у 2012 році становитиме 57,2 млрд грн. Витратна частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становить 56,7 млрд грн.

Нагадаємо, чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року збільшився на 11,3% у порівнянні з 2010 роком - до 706,4 млн грн.

Загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць становили у 2011 році 12,6 млрд грн.