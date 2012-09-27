АМК порушив справу проти «Київстару» та «МТС»

Антимонопольний комітет України порушив справу щодо мобільних операторів «Київстар» і «МТС» за невиконання рекомендацій зі зниження внутрішніх тарифів. Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК.

Прес-служба нагадує, що в червні цього року комітет надав цим компаніям обов'язкові для розгляду рекомендації у зв'язку з необгрунтованим підвищенням вартості окремих послуг мобільного зв'язку.

АМК, на основі аналізу наданої операторами інформації, не підтвердив факт зниження цін на мобільні послуги. Навпаки, за інформацією комітету, в серпні ціни на них збільшилися.

На даний момент ведеться розслідування у справі.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України має намір оштрафувати двох монополістів на ринку - «МТС» і «Київстар» за завищення тарифів на роумінг. Про це 24 вересня повідомив перший заступник голови АМК Рафаель Кузьмін під час інтернет-конференції.

«На даний момент робота з мобільними операторами ведеться у двох напрямах: перше — розслідується справа щодо роумінгу від «МТС» і «Київстар»; друге — щодо цін на внутрішні тарифи, простіше кажучи — вартість пакетів, які надаються ними. З роумінгу справа вже у стадії завершення, на мій погляд, порушення доведене, і «МТС» і «Київстар» мають бути оштрафовані», - сказав він.

Як повідомив Р.Кузьмін, за другим напрямом роботи з операторами комітет направив рекомендації «МТС» і «Київстар» про зниження цін на внутрішні тарифи. «Ці компанії, на мій погляд, проводять політику подвійних стандартів. Нам надають документи про зниження цін на внутрішні тарифи, у ЗМІ виступають про те, що наші претензії з приводу такого зниження необгрунтовані. Зараз я не вдаватимуся в деталі та в полеміку, але скажу, що ми примусимо їх зважати на права та інтереси населення України як основного їх споживача», - наголосив Р.Кузьмін.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»). Абонентська база «Київстару» на кінець серпня 2012 р. становила 25,18 млн. абонентів або 45% від всієї абонентської бази стільникового/мобільного зв'язку України.

Мережа ПАТ «МТС Україна» обслуговує більш як 19,65 млн. абонентів, частка ринку компанії – 35,1%. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).