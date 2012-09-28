Корпорація IBM відкрила представництво у Харкові

У Харкові почав роботу офіс корпорації IBM.

Про це на прес-конференції 27 вересня повідомила керівник з розвитку бізнесу компанії в Центральній і Східній Європі Карла Карвальо.

Вона відзначила, що одним із пріоритетів корпорації є розширення присутності в регіонах.

За словами К.Карвальо, офіс IBM у Харкові є четвертим представництвом компанії в Україні. Раніше офіси було відкрито в Дніпропетровську, Донецьку і Києві. У Харкові компанія в основному займатиметься сервісним обслуговуванням клієнтів, бізнес-аналітикою, а також пропонуватиме проекти за напрямами «розумна планета, розумне місто», управління водними і енергоресурсами.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков відзначив, що робота з розміщення офісу IBM у Харкові почалася в листопаді 2011 року, коли Харків відвідала віце-президент корпорації IBM Аманда Гарланд.

А.Моченков відзначив, що облдержадміністрація запропонувала IBM взяти участь у створенні IT-парку в Харківській області.

Довідка УНІАН. Корпорація IBM – один зі світових лідерів ІТ-індустрії, дохід корпорації в 2011 році становив 106,9 млрд дол.