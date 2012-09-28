З 1 жовтня подешевшають залізничні квитки

Із 1 жовтня набуде чинності понижувальний календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах 0,93, який знизить вартість проїзду в пасажирських поїздах.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), коефіцієнт застосовуватиметься до квитків на всі категорії вагонів (СВ, купейні, плацкартні, загальні, а також перший, другий і третій клас швидкісних поїздів), окрім приміських потягів.

Наприклад, на період до 24 грудня (при дії календарного коефіцієнту 0,93 та коефіцієнту по днях тижня – 1,0) базова вартість проїзду в понеділок, вівторок і середу поїздом №91 Київ – Львів складатиме в купе – 162,33 грн, у плацкартному вагоні – 78,68 грн. Наразі вартість проїзду в поїзді №91 Київ – Львів складає в купе – 171,54 грн, у плацкартному вагоні – 82,73 грн.

Також зменшиться вартість проїзду в міжрегіональних швидкісних електропоїздах Інтерсіті+.

У понеділок, вівторок і середу вартість проїзду в 2-му класі «Українського експреса» складатиме за напрямком Київ – Харків – 214.79 (до 1 жовтня – 234,42 грн), Київ – Львів –239,24 (до 1 жовтня – 261,23 грн), Київ – Донецьк –285,63 (до 1 жовтня – 312,10 грн).

Вартість проїзду в першому класі в напрямку Київ-Харків складатиме 316,06 грн (до 1 жовтня - 334,53 грн), Київ - Львів - 354,96 грн (до 1 жовтня - 375,76 грн), Київ - Донецьк - 421,79 грн (до 1 жовтня - 446,62 грн).

Нагадаємо, що у вересні діяв коефіцієнт 1,02.

Довідка УНІАН. Наказом № 170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду.

Вартість квитка і плацкарти коригується на коефіцієнти по календарних періодах і днях тижня.

Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п`ятницю і неділю - підвищення на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті + у напрямку "туди й зворотно" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.