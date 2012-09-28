Прокуратура взялася за нелегальні автоперегони: міліції наказано їх припинити

Прокуратура Києва зобов’язала столичну міліцію припинити незаконні автоперегони на київських вулицях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Зокрема, з огляду на значну кількість останнім часом дорожньо-транспортних пригод у Києві, а також зважаючи на повідомлення в Інтернеті щодо проведення нелегальних автоперегонів на проспекті Бажана та домовленостей через соцмережі про організацію й участь у перегонах, міліції доручено вжити заходів до їх припинення та попередження й надалі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня пізно ввечері у Києві під час нелегальних автоперегонів загинув Сергій Чекашкін, директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Крім нього, загинули ще двоє людей.

За даними очевидців, автоперегони відбувалися на вулиці Бажана у Києві, одразу за Південним мостом.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив керівництву Управління ДАІ МВС перевірити інформацію та вжити заходів з приводу проведення окремими групами осіб незаконних автоперегонів на вулицях міст.

Тим часом у ніч на 29 вересня, за даними ЗМІ, в Києві заплановано вуличні перегони пам’яті загиблого С.Чекашкіна.

ДАІ вже застерегла ініціаторів цих автоперегонів, що подібні заходи, якщо на їх проведення немає дозволу, є незаконними. ДАІ радить провести такі перегони в рамках закону, наприклад на спорткомплексі «Чайка», де всі бажаючі зможуть помірятися силами своїх транспортних засобів, не створюючи небезпеки для інших учасників дорожнього руху.