Facebook запустив новий сервіс, який дозволяє відправляти реальні подарунки

Найбільша у світі соцмережа Facebook запустила новий сервіс Gifts, який дозволить користувачам відправляти реальні подарунки один одному, пише Los Angeles Times. Тепер соцмережа може скласти пряму конкуренцію найбільшим інтернет-ритейлерам Amazon.com і eBay. На думку аналітиків, новий сервіс допоможе Facebook збільшити щорічні доходи на 872 млн. дол.

Поки що новий сервіс буде доступний тільки у США. Партнерами Facebook із відправки подарунків стали близько 100 компаній, зокрема мережі кав'ярень Starbucks, кондитерської Magnolia Bakery і квітковий магазин 1-800-Flowers.com. Користувачі зможуть відправляти своїм друзям футболки, кекси і чучела тварин.

Користувач, якому призначається подарунок, повинен буде ввести адресу доставки. Крім того, у нього буде можливість поміняти подарунок.

Після провального IPO, що відбувся 18 травня, соцмережу жорстко критикують інвестори, які заявляють, що Facebook не може знайти ефективних джерел доходу, окрім реклами на сайті. Капіталізація соцмережі після первинного розміщення паперів обвалилася майже на 5 в.п., пише «Газета.Ru».