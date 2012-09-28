Залізниці України на 27 вересня перевезли більш як 15 млн. тонн зернових

Залізниці України на 27 вересня 2012 року перевезли 15,287 млн. тонн зернових. Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, залізниці перевезли на експорт 13,441 млн. тонн зерна, у внутрішньому сполученні - 1,845 млн. тонн зерна. Донецька залізниця перевезла 657,8 тис. тонн зерна, Придніпровська - 988,3 тис. тонн, Південна - 4,77 млн. тонн, Південно-Західна - 4,205 млн. тонн, Львівська - 1,099 млн. тонн, Одеська - 3,565 млн. тонн. З початку січня середньодобо залізниці навантажують 1 тис. 44 зерновозів. Нагадаємо, за 8 місяців 2012 року залізниці України перевезли 13,79 млн. тонн зернових вантажів, зокрема 12,087 млн. тонн - на експорт. Довідка УНІАН. Всього інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів.

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