На ПЗЗ затримали 112 чоловік за ходіння коліями у недозволених місцях

Воєнізована охорона Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) у серпні 2012 року за ходіння коліями у недозволених місцях затримала 112 чоловік, яких було оштрафовано на загальну суму 3,826 тис. грн.

Як повідомляє ПЗЗ, всього за 8 місяців 2012 року ВОХР ПЗЗ за ходіння коліями у недозволених місцях затримала 885 чоловік, з яких було стягнуто штраф у розмірі 30,301 тис. грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебувають у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 47,2% у порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн. грн.