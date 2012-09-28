У Києві автомобілі боржників будуть евакуйовувати на спецмайданчики

У столиці автомобілі боржників, оголошених в розшук, будуть евакуйовувати на спеціальні майданчики чи стоянки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Управління ДАІ ГУ МВС України в м.Києві.

Зокрема, вчора, 27 вересня, на спільній нараді з керівництвом зазначеного Управління та керівництвом Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Києві було розглянуто ряд питань стосовно процедури тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та їх повернення.

Увага акцентувалась на тому, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 17 грудня 2008 року № 1102, у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до ст.40 Закону "Про виконавче провадження”, уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб та доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку.

Для доставлення транспортного засобу інспектор ДАІ викликає евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції.

В більшості це автомобілі, власники яких не розрахувалися за банківським кредитом, мають борг із квартплати або не виплачують аліменти тощо.

У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб та доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку. При цьому складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, який доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку.

Протягом трьох діб Державтоінспекція повинна повідомити державному виконавцю про тимчасове затримання транспортного засобу.

Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється лише за вимогою державного виконавця.

В ДАІ зауважують, що автомобіль боржника вважається оголошеним в розшук тільки після винесення відповідної постанови державного виконавця.