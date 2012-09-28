Міліцію зобов'язали припинити нелегальні автоперегони в Києві

15:43, 28 вересня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Прокуратура Києва зобов'язала столичну міліцію припинити незаконні автогонки на київських вулицях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури столиці.

Зокрема, враховуючи значну кількість нещодавніх дорожньо-транспортних пригод в Києві, а також повідомлення в Інтернеті про проведення нелегальних автогонок на проспекті Бажана і домовленості через соціальні мережі про організацію та участь в гонках, міліції доручено вжити заходів щодо їхнього припинення і запобігання їм в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня пізно ввечері в Києві під час нелегальних автогонок загинув Сергій Чекашкін, директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Крім нього, загинули ще дві людини.

За даними очевидців, автогонки проходили на вулиці Бажана у Києві, відразу за Південним мостом.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив керівництву Управління ДАІ МВС перевірити інформацію і вжити заходів з приводу проведення окремими групами осіб незаконних автоперегонів на вулицях міст.

Тим часом у ніч на 29 вересня, за даними ЗМІ, в Києві заплановано вуличні гонки пам'яті загиблого С.Чекашкіна.

ДАІ вже застерегла ініціаторів цих автоперегонів, що подібні заходи, якщо на їхнє проведення немає дозволу, є незаконними. ДАІ радить провести такі гонки в рамках закону, наприклад на спорткомплексі «Чайка», де всі бажаючі зможуть помірятися силами своїх транспортних засобів, не створюючи небезпеки для інших учасників дорожнього руху.

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