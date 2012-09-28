Аеропортам Львова та Донецька можуть дозволити встановлювати понижувальні коефіцієнти зборів

Міністерство інфраструктури України пропонує дозволити міжнародним аеропортам «Львів» і «Донецьк» встановлювати понижувальні коефіцієнти - від 0,2 до 0,1 - зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів.

Проект відповідного наказу Мінінфраструктури опублікований на сайті відомства.

«Надання керівникам аеропортів права встановлювати коефіцієнти до ставок зборів аеропортів створить можливість для ефективнішої співпраці аеропорту і авіакомпаній, і залучення додаткових авіаційних перевізників», - йдеться у пояснювальній записці до проекту наказу.

Нагадаємо, на сьогодні до компетенції аеропорту належить, зокрема, плата за наземне обслуговування повітряних суден. Держава регулює розмір трьох зборів - збору за зліт і посадку, пасажирського збору, збору за авіабезпеку.

При цьому авіакомпанія платить збір за зліт і посадку, решта зборів включена у вартість квитка пасажира, і не представляють витрат для авіакомпанії.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси.

Збір аеропорту, який пасажири покривають самі під час придбання квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара з пасажира і збір за авіабезпеку - 1,5 долара з пасажира.