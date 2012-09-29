На Прикарпатті за фактом пожежі у дизель-поїзді порушено кримінальну справу

На Прикарпатті порушено кримінальну справу за фактом пожежі у дизель-поїзді, що сталася 14 вересня.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області. За наданою інформацією, Івано-Франківською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері порушено кримінальну справу щодо посадовців виробничого підрозділу «Моторовагонне депо Коломия» Львівської залізниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 276 Кримінального Кодексу України. Працівники звинувачуються в проведенні недоброякісного ремонту та порушенні правил експлуатації залізничного транспорту, що сприяло загоранню дизель-поїзда та вагона. Збитки, завдані вогнем, становлять понад 18 тисяч гривень.

Досудове слідство у кримінальній справі триває.

Довідка УНІАН. Пожежа сталась на поїзді сполученням «Івано-Франківськ - Вороненка» 14 вересня неподалік с. Братківці Тисменицького району. Пасажири не постраждали.