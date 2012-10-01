У Білорусі на низці доріг введуть автоматизовану систему збору плати за проїзд

У Білорусі буде створено автоматизовану систему збору плати за проїзд механічних транспортних засобів окремими дорогами, що дозволить стягувати плату без зупинки транспортних засобів і використання шлагбаумів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, відповідне рішення міститься в указі № 426, який Олександр Лукашенко підписав 27 вересня.

«Плата за проїзд по розрахунковому сегменту (мінімальній ділянці) платної автомобільної дороги стягується державною установою «Бел автострада» і визначається як добуток тарифу плати за один кілометр, встановленого для відповідної категорії транспортного засобу, і довжини у кілометрах розрахункового сегменту», - йдеться у повідомленні прес-служби Президента Білорусі.

При цьому документом передбачено, що від плати за проїзд платними автомобільними дорогами звільняються транспортні засоби, зареєстровані на території держав – учасниць Митного союзу, з технічно допустимою загальною масою не більш як 3,5 тонни, мопеди і мотоцикли, зареєстровані на території Республіки Білорусь, колісні трактори і самохідні машини, транспортні засоби оперативного призначення, транспортні засоби, які використовуються в цілях забезпечення обороноздатності і правопорядку, маршрутні транспортні засоби, що здійснюють міські перевезення пасажирів, а також транспортні засоби, які використовуються в цілях надання медичної допомоги, ліквідації надзвичайних ситуацій або перевезень вантажів гуманітарної допомоги населенню Республіки Білорусь та інших держав.

Довідка УНІАН. На даний час у Республіці Білорусь діє одна платна дорога - M1 (Брест-Мінськ-кордон РФ). Плата за проїзд цією дорогою стягується з власників іноземних автомобілів, окрім громадян Білорусі, Росії і Казахстану.