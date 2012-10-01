У Києві "замінували" станцію метро «Дорогожичі». Її роботу призупинено

Сьогодні станція Київського метрополітену «Дорогожичі» з 10.43 тимчасово закрита для входу, а о 10.54 - для виходу пасажирів у зв’язку з надходженням на телефонну лінію «102» анонімного повідомлення про її замінування.

Як повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен”, з 10.45 поїзди метро проходять повз станцію без зупинки.

На станцію прибули представники правоохоронних органів для детального обстеження об’єкту на наявність вибухонебезпечних предметів.