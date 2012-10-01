Яхта «Скорпіус» з українсько-російським екіпажем за 60 днів обігнула Північний полюс.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар експедиції Ганна Суботіна.

«Кругосвітня полярна парусна експедиція на яхті «Скорпіус» завершила плавання навколо Арктики в м. Какорток (південний захід Гренландії) – в тій самій точці, де розпочався арктичний етап. Вперше в світі парусне судно обігнуло Північний полюс, пройшовши всі годинні пояси, лише за 60 днів», - сказала А.Суботіна.

За її словами, замкнувши кільце навколо Арктики, моряки «Скорпіус» встановили відразу три рекорди. Перший – за швидкістю кругосвітнього плавання навколо Арктики (швидше на однокорпусному паруснику цього ще ніхто не робив), другий, - за дальністю заходу в північні широти Арктики парусного судна, і третій – дві кругосвітки (Південний і Північний полюси) за один рік.

А.Суботіна повідомила, що екіпаж наважився обігнути Північний полюс максимально близько до центру Землі, по коридору в районі 77-82 градуси північної широти від Шпіцбергена до Канадського Арктичного архіпелагу. Це на північ від Землі Франца Йосифа, Північної Землі, Новосибірських островів. До сьогодні прохід цим маршрутом Північним Морським Шляхом здійснювався тільки за допомогою криголамів. Судна іншого класу, тим більше парусні, так далеко заходити не наважувалися, наголосила вона.

Вона нагадала, що це вже не перше досягнення екіпажа «Скорпіус», який вирушив 18 вересня 2011 року в кругосвітнє плавання навколо Південного і Північного полюсів. Перший рекорд моряки встановили під час експедиції навколо Антарктиди – за дальністю заходу в південні широти (74 паралель південної широти в морі Роса).

За минулий рік 100-футова (29,5 метрів) яхта з 7-ма відважними моряками (4 росіян і 3 українців) на борту подолала більш як 50 тисяч морських миль через всі океани і полярні моря планети. Це понад 90 тисяч кілометрів під вітрилом у практично не вивчених районах Світового океану з безприкладно екстремального маршруту через крижані шторми, льоди і тумани, полярний холод. В ході плавання інтернаціональний екіпаж яхти «Скорпіус» виконав кілька наукових програм, пов'язаних з морською біологією, і протестував навігаційну систему «ГЛОНАСС» у полярних широтах.