ДАІ планує випробувати російський прилад для виявлення нетверезих водіїв

Державна автомобільна інспекція планує випробувати прилад російського виробництва, який дозволяє виявляти на дорозі нетверезих водіїв за кермом автомобілів на відстані декількох сотень метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«У наших колег з Росії є такий спеціальний технічний прилад, який називається «Бутон», який на відстані приблизно 300 метрів сигналізує співробітникам ДАІ про те, що в салоні автомобіля, що наближається або у водія, або у пасажира є ознаки алкогольного сп'яніння», - сказав він.

При цьому В.Резніков зазначив, що протягом двох тижнів має намір доповісти міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку про досвід використання в Росії цього приладу, після чого, найімовірніше, буде прийнято рішення про його експериментальне використання в Україні.

Залежно від результатів випробування і проходження сертифікації в Україні цей прилад буде придбано і передано на використання інспекторам ДАІ, додав В.Резніков.