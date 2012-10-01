МАУ відкрила прямий авіарейс з Харкова до Подгоріци (Чорногорія)

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відкрила прямий авіарейс з Харкова до Подгоріци - столиці Чорногорії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії DCH.

Рейс відкритий 30 вересня. Перельоти будуть виконуватися авіакомпанією МАУ на регулярній основі. Тип повітряних суден - АН-148 і Boeing 737.

Рейси в Подгоріцу будуть виконуються спільно з туроператором «Харківкурорт-сервіс». Квитки можна придбати як в офісах туроператора і його партнерів, так і на сайті авіакомпанії.

Як повідомляється на сайті туроператора «Харківкурорт-сервіс», рейси будуть виконуватися раз на тиждень, по суботах.

За словами генерального директора компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», яка входить до групи DCH Олександра Ярославського) Володимира Васильченка, завдяки даним рейсам пасажири Міжнародного аеропорту «Харків» зможуть протягом осінньо-зимового сезону без отримання візи подорожувати до Чорногорії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основна діяльність - пасажирські та вантажні перевезення. Флот МАУ складається з двох десятків літаків Boeing 737 різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).