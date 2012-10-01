«Укрпошту» оштрафовано за зловживання монопольним становищем

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував «Укрпошту» (Київ) на 70 тис. грн за зловживання монопольним становищем, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Як встановив АМКУ, підприємство необгрунтовано відмовило окремим суб'єктам господарювання в укладанні договорів на реалізацію знаків поштової оплати. «Укрпошта» мотивувала свою відмову тим, що у відповідних областях і містах функціонує розгалужена мережа об'єктів поштового зв'язку, що повною мірою забезпечує потреби споживачів.

«Водночас, право реалізовувати знаки поштової оплати має не тільки «Укрпошта», а також і юридичні та фізичні особи на договірній основі відповідно до законодавства України», - йдеться в повідомленні АМКУ.

При визначенні розміру штрафу враховано, що «Укрпошта» визнала і припинила порушення та сприяла розслідуванню справи.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.