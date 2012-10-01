ДАІ встановить на дорогах прилади з фотовідеофіксацією порушень швидкісного режиму

Державна автомобільна інспекція має намір встановити на дорогах прилади з функціями фотовідеофіксацій порушень транспортними засобами швидкісного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«Я впевнений, що ми до кінця року, а можливо навіть раніше почнемо відходити від використання приладів, які фіксують швидкість, але не мають функцій фотовідеозйомок, таких як «Беркут», «Іскра», «Радіс», і будемо використовувати для контролю дорожнього руху прилади, які мають функцій фотовідеофіксації, а саме прилад «Гарпун» на базі приладу «Трукам» або прилад «Візир», - сказав В.Резніков.

Він також зазначив, що нове обладнання використовуватиметься насамперед у місцях, де найчастіше стаються ДТП. Прилади встановлять у спеціальні «антивандальні» бокси.

За словами В.Резнікова, керування цими приладами здійснюватиметься дистанційно: або з патрульного автомобіля, або зі стаціонарного посту ДАІ, що унеможливить втручання в їхню роботу інспекторів. У випадках виявлення приладами порушників правил дорожнього руху, співробітники ДАІ зупинятимуть автомобілі цих водії, додав він.