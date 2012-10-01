Укртрансінспекція у жовтні-грудні перевірить 400 автоперевізників

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) в жовтні-грудні 2012 року перевірить 395 автоперевізників.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, зокрема, Укртрансінспекція перевірить 34 перевізників у Луганській області, 25 - у Київській, 21 - у Тернопільській, по 20 - у Донецькій і Харківській, по 18 перевізників в Івано-Франківській, Сумській і Хмельницькій областях.

Крім того, по 16 автоперевізників буде перевірено в Одеській і Черкаській області, 15 - у Києві, по 14 - у Дніпропетровській і Чернівецькій областях, по 13 - у Волинській, Запорізькій та Миколаївській областях, по 12 - у Криму та Чернігівській області, по 10 - у Житомирській, Закарпатті, Кіровоградській та Львівській, 9 - у Рівненській області, 8 - у Полтавській, по 7 - у Херсонській області та Севастополі.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.