«Укрзалізниця» посилила контроль за станом колії на напрямках швидкісного руху

Фахівці колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») протягом 4-х місяців з початку впровадження прискореного залізничного руху збільшили контроль за геометричним станом колій вагонами-колієвимірювачами з 2-х до 4-х разів на місяць на напрямках Київ-Львів і Київ-Донецьк.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», вагони-колієвимірювачі контролюють відповідність колій нормативним параметрам, зокрема, у співвідношенні рейок одна до одної по висоті і ширині.

У місяць один вагон-колієвимірювач тестує 4-4,5 тис. км залізничного полотна.

Крім цього, перевірка рейкового господарства на напрямках прискореного руху здійснюється спеціальними вагонами-дефектоскопами і дефектоскопами знімного типу.

Також для візуального контролю за станом колій організовані щоденні обходи ділянок досвідченими монтерами.

Раз на декаду колійні майстри і бригадири колійних бригад здійснюють перевірку колій і інших об'єктів залізничної інфраструктури для визначення характеру та особливостей накопичення деформації колій.

За словами начальника експлуатаційного відділу колійного господарства «Укрзалізниці» Володимира Чемеринського, за даними комп'ютерної діагностики, стан колій близький до ідеального.

Довідка УНІАН. По залізницях України з кінця травня 2012 року під брендом «Український експрес» з Києва до Львова, Донецька та Харкова курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год по залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.