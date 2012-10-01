УЗ: на напрямку Київ-Дніпропетровськ багато складних кривих ділянок

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відзначає значну кількість складних кривих ділянок на напрямку Київ-Дніпропетровськ, де незабаром планується запуск швидкісних міжрегіональних електропоїздів «Український експрес».

«Тут складний напрямок, особливо від станції Миронівка до ст.Тараса Шевченка, через криві ділянки колій треба буде зменшувати швидкість. До того ж, в кривих великі витрати електроенергії і навантаження на ходові частини поїзда», - розповів УНІАН заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких.

За словами І.Гладких, криві ділянки становлять 39,7% розгорнутої довжини напрямку Київ-Дніпропетровськ.

Загальна розгорнута довжина напрямку Київ-Дніпропетровськ (загальна довжина всіх парних і непарних колій на напрямку) становить 959,4 км, експлуатаційна довжина - 531 км.

І.Гладких також повідомив, що на напрямку Київ-Дніпропетровськ в даний час проводяться тестові рейси міжрегіональних електропоїздів подвійного струму виробництва Hyundai Rotem.

«Для початку швидкісного руху потрібно підготувати інфраструктуру - колії, стрілкові переведення, переїзди, контактну мережу, пристрої сигналізації та зв'язку та інші. Останні 2 місяці на напрямку Київ-Дніпропетровськ ведуться інтенсивні роботи, щоб «Український експрес» міг показати свою головну конкурентну перевагу - швидкість і плавність руху», - сказав І.Гладких.

Довідка УНІАН. Рух швидкісних електропоїздів «Український експрес» за маршрутом Київ-Дніпропетровськ-Київ залізничники планують відкрити цієї осені.

Швидкісний міжрегіональний електропоїзд подвійного струму виробництва компанії Hyundai Rotem «Український експрес» на новому напрямку Київ-Дніпропетровськ майже половину шляху (224 км) буде рухатися зі швидкістю 140 км на годину.

Підготовку до запуску електропоїзда на новому напрямку проводять фахівці трьох залізниць України - Південно-Західної, Одеської та Придніпровської, по території яких пролягає маршрут.