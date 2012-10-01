Яндекс запускає власний браузер

Яндекс запускає свій власний браузер, який використовує хмарові сервіси і технології Яндексу. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Яндекс.

Зокрема, в браузер вбудовані пошукові і навігаційні підказки з готовими відповідями від сервісів Яндексу, що дає змогу швидко знайти потрібний сайт, дізнатися курси валют і ситуацію на дорогах міста. В адресному рядку можна вводити як адреси сайтів, так і пошукові запити.

Крім пошукових продуктів, Яндекс інтегрував у браузер й інші хмарові сервіси. наприклад, вбудований в браузер перекладач. Браузер використовує антивірусну технологію Яндексу та ін.

При розробці браузера як движок було вибрано WebKit, який підтримується багатьма розробниками. Інтерфейс базується на відкритому початковому коді Chromium. Яндекс розширив WebKit у своїй платформі технологією Opera Turbo. Вона дає змогу швидко завантажувати сторінки навіть при низькій швидкості з'єднання. Режим Turbo з'явиться вже в наступній версії продукту. Крім того, в програму додано останню версію Adobe Flash і програму для перегляду PDF-файлів.

Браузер підтримує операційні системи Windows і Mac OS. Інтерфейс доступний російською та англійською мовами, найближчим часом з'явиться інтерфейс українською.

Довідка УНІАН. Яндекс — російська пошукова система та інтернет-портал. За даними Liveinternet за лютий 2012 року, частка Яндексу на пошуковому ринку — 59,3%. Яндекс має представництва в Україні, Казахстані, Білорусі і Туреччині. Дохід компанії в 2011 році становив більш як 620 млн. дол.