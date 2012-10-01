ВОЛЯ купує провайдера «ОДЕКО»

Провайдер кабельного телебачення та Інтернету компанія ВОЛЯ отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання провайдера «ОДЕКО», який працює в декількох містах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ВОЛЯ.

У компанії відзначили, що остаточні переговори і операція з придбання будуть завершені до середини жовтня.

«Остаточні умови здійсненої операції і будь-яка фінансова інформація строго конфіденційні і не підлягають розголошенню жодною зі сторін», - йдеться в повідомленні.

Серед основних планів компанії ВОЛЯ: першочергове інвестування в модернізацію приєднуваних телекомунікаційних мереж і в обслуговування абонентів, впровадження сучасних цифрових технологій, підвищення якості і надійності послуг, пропозиція більшого спектру сервісів, модернізація мережі Інтернет для підвищення швидкості та надійності послуги, а також надання доступу до істотно більш широкого переліку високоякісних телевізійних програм зі всього світу.

З придбанням «ОДЕКО», ВОЛЯ буде присутня в 29 українських містах (з яких 22 міста з населенням більше 100 000 осіб) і мати покриття близько 3,5 млн домогосподарств.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є українським загальнонаціональним кабельним провайдером, який надає комплекс послуг (доступ до телепрограм в аналоговому, цифровому форматах, доступ до Інтернету та послуги дата-центру). Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), - інвесторами яких виступає, в тому числі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

До групи компаній «ОДЕКО» входять провайдери низки міст України, що надають послуги кабельного ТБ і доступу в Інтернет в Трускавці, Запоріжжі, Луцьку, Львові й області, Чернівцях, Тернополі та ін.