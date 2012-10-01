Дитяча залізниця Донецька перевезла близько 20 тис. пасажирів

Дитяча залізниця, розташована у парку культури і відпочинку Київського району Донецька, за сезон роботи у 2012 році з травня до жовтня 2012 перевезла 19,562 тис. пасажирів - практично у 2 рази більше, ніж у сезоні 2011 року.

Як повідомили у прес-службі Донецької залізниці, дитяча залізниця працювала з 1 травня по 30 вересня.

Протягом цього періоду перевезено 19 562 пасажири. Це найбільший показник за всі роки роботи малої дороги і практично вдвічі більше, ніж у минулий сезон.

Нагадаємо, на Донецькій дитячій залізниці всі роботи виконують діти.

Протягом літа 2012 року на дитячій залізниці пройшли практику 1130 юних залізничників з Донецька, Макіївки та Ясинуватої.