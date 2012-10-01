Держспецзв'язку затвердила показники якості послуг доступу до Інтернету

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) оприлюднила розроблений відомством проект наказу "Про затвердження показників якості послуг з передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держспецзв'язку.

Як зазначили в Держспецзв'язку, сьогодні споживачі послуг «є незахищеними» в питанні отримання послуг передачі даних і доступу в Інтернет, оскільки в Україні немає нормативного документа, який регулював би питання надання належного рівня якості таких послуг, передбачених Законом України "Про телекомунікації" та Правилами надання послуг.

Згідно з повідомленням, з моменту набуття чинності наказом, створюється основа для діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, в частині забезпечення якісних послуг з передачі даних і доступу до Інтернету, для Національної комісії з питань регулювання галузі зв'язку та інформатизації - в частині здійснення відповідно до компетенції функції контролю за якістю надання послуг, а для споживачів - отримання послуг встановленого рівня якості.

Як наголошується в повідомленні, показниками результативності запропонованого регуляторного акта є: поліпшення ефективності діяльності операторів та провайдерів телекомунікацій; зменшення кількості випадків надання послуг споживачам послуг з передачі даних і доступу до Інтернету з відхиленням від встановлених норм; підвищення якості отриманих споживачами послуг з передачі даних і доступу до Інтернету.