З 13 жовтня у складі потяга «Луганськ-Київ» буде плацкартний вагон тільки для жителів Куп’янська

З 13 жовтня у складі потяга «Луганськ-Київ» прямуватиме плацкартний вагон тільки для жителів Куп’янська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, щоб жителям Куп’янська було зручніше діставатися до столиці, з 13 жовтня у складі потяга № 126/125 сполученням «Луганськ-Київ» встановлюється змінний трафарет у плацкартному вагоні № 7 (місця з 1-го по 52-ге) в одному напрямку.

"Це означає, що всі місця в сьомому вагоні потяга «Луганськ-Київ» залишаються для куп’янчан, — роз'яснив перший заступник начальника пасажирської служби Південної залізниці Ігор Плескач. — З Луганська в цей вагон пасажирам продаватимуться квитки тільки до Куп’янська. Таким чином, куп’янчани можуть спокійно купувати квитки до Києва на «свій» вагон за 45 діб до відправлення потяга".

За його словами, "Укрзалізниця" також зараз розглядає питання про встановлення змінного трафарету в потягу «Луганськ-Київ» на 15 купейних місць.

Довідка УНІАН. Потяг № 126/125 сполученням «Луганськ-Київ» курсує щодня, відправлення із станції Куп’янск-Вузловий о 17.28. Прибуття до Києва – о 5.22.

Минулого року під номером 126/125 курсував потяг «Дебальцеве-Хмельницький» Донецької залізниці. На початку нинішнього року ДЗ змінила маршрут проходження цього потяга на «Луганськ-Київ». При цьому були скасовані два причіпні вагони до цього потяга сполученням «Куп’янськ-Київ».

На численні прохання жителів Куп’янська керівництвом ПЗ на початку вересня було надіслано прохання в «Укрзалізницю» про призначення причіпного вагону «Куп’янськ-Київ». У відповідь прийшов дозвіл на встановлення змінного трафарету.