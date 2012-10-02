«Укрзалізниця» вивчає можливість збільшення числа рейсів «Українського експресу»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вивчає можливість збільшення кількості рейсів швидкісного міжрегіонального електропоїзда категорії Інтерсіті+ «Український експрес» на напрямі Київ-Харків-Київ.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», за результатами моніторингу пасажиропотоків на п'ятницю, 5 жовтня, призначено додатковий денний третій рейс електропоїзда «Український експрес» за напрямом Київ-Харків, а на неділю, 7 жовтня - третій рейс із Харкова до Києва.

«Надалі, якщо запропонований денний рейс матиме попит, у п'ятницю і неділю «Українські експреси» здійснюватимуть три рейси на день», - повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких.

За його словами, швидкісні електропоїзди, що курсують за напрямом Харків-Київ-Харків, мають найбільший попит у пасажирів, населеність вечірніх поїздів досягає 100%, середня населеність – більш як 80%.

Нагадаємо, з моменту впровадження швидкісного руху (27 травня) на території України послугами електропоїздів «Український експрес» скористалися більш як 348 тис. чоловік.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem. Поїзди Skoda відносяться до класу Інтерсіті.