ДАІ попереджає учасників незаконних вуличних перегонів про штрафи та обмеження волі

Державтоінспекція Києва закликає учасників вуличних перегонів зважати на те, що подібні заходи, якщо на їхнє проведення немає дозволу, є незаконними.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, перешкоджання руху транспортних засобів, відповідно до ч. 3 ст. 122 Адміністративного кодексу України, карається штрафом у розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж рух транспортних засобів взагалі заблоковано, тоді відповідно до ст. 279 Кримінального кодексу України настає кримінальна відповідальність, яка передбачає не лише штрафні санкції, але й обмеження волі на строк до трьох років.

Управління ДАІ Києва закликає як організаторів, так і учасників незаконних вуличних перегонів відмовитися від таких незаконних дій, натомість проводити їх у рамках закону, наприклад, на спорткомплексі «Чайка».