У Севастополі на лінію пасажироперевезень вийшов «норвезький» морський катер

У Севастополі 1 жовтня на лінію пасажироперевезень за маршрутом «Артилерійська бухта – Північна сторона» вперше вийшов один із двох придбаних російським інвестором для потреб Севастопольського морського торгового порту навесні поточного року морський катер на 600 місць.

Як передає кореспондент УНІАН, влада міста заявляє, що пуск катера «Капітан-лейтенант Казарський» приурочений до Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветеранів. «Севастополь – морське місто, тому і День ветеранів ми вирішили відзначити по-морському – зробити перший рейс катера на «Північну», – сказав, звертаючись до ветеранів, голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба.

За словами губернатора Севастополя, однією з особливостей цього катера є те, що на відміну від пасажирських катерів, які працюють у Севастополі десятки років, він може ходити і в штормову погоду, тобто морське сполучення Північної сторони з рештою міста тепер буде постійним. «Вони своїм ходом прийшли через Атлантику з Норвегії. Перевірені морем, регістром, фахівцями», - додав В.Яцуба.

Голова СМДА також повідомив, що «інвестор береться взяти в оренду 10 катерів, які зношені (мають на увазі катери Севастопольського морського торгового порту, віддані в оренду одній із місцевих приватних фірм, – УНІАН), щоб їх поставити на ремонт і привести у нормальний стан, зробити їх безпечними і комфортними». «Ми маємо намір відновити всі перевезення, які вів торговий порт у літній період часу, на пляжі, в Інкерман, Учкуєвку, все, як було за радянських часів», - уточнив градоначальник.

Після завершення ремонту причалів, поглиблення дна в районі причалу «Графська пристань» катери «Капітан-лейтенант Казарський» і «Адмірал Клокачов» ходитимуть за маршрутом «Графська пристань» – «Північна сторона».

Довідка УНІАН. Севастополь – єдине місто в Україні, де цілорічно здійснюються маршрутні пасажирські перевезення катерами і поромами на Північну сторону і в Інкерман. За рік пасажиропотік становить близько 5 млн. чоловік.