ПЗЗ за 9 місяців запобігла розкраданню матеріальних цінностей на 320 тис грн

Підрозділи воєнізованої охорони Південно-західної залізниці (ВОХР ПЗЗ) за 9 місяців 2012 року запобігли 136 крадіжкам вантажів і майна залізниці на загальну суму 320 тис грн.

У серпні 2012 року залізничники запобігли 17 пограбуванням і затримали 26 зловмисників. Зокрема, вдалося запобігти 2 крадіжкам вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, затримано і передано у правоохоронні органи 5 чоловік.

Всього з початку 2012 року на ПЗЗ зафіксовано 207 крадіжок залізничного майна. Завдані збитки оцінюються у 670 тис грн.

Працівники воєнізованої охорони затримали 193 людей, які намагалися пограбувати залізницю.