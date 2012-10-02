«АероСвіт» і МАУ підтримують плани розвитку «Борисполя» як конкурентоспроможного хаба

Найбільші українські авіакомпанії «АероСвіт» і «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) підтримують плани уряду України трансформувати аеропорт «Бориспіль» у потужний міжнародний вузловий аеропорт (хаб).

Про це йдеться у спільній заяві компаній.

«АероСвіт» і МАУ вітають намір уряду вирішити це завдання шляхом залучення на конкурсній основі професійної компанії з підтвердженим міжнародним досвідом управління об'єктами авіаційного транспорту», - йдеться у заяві авіакомпаній. Водночас, «АероСвіт» і МАУ зазначають, що «загальноприйнята світова практика підтверджує ключову роль базових авіаперевізників у розвитку міжнародних аеропортів як потужних конкурентоспроможних хабів».

Згідно з повідомленням, МАУ і «АероСвіт» спільно забезпечують близько 70% пасажиропотоку, який обслуговується «Борисполем». Таким чином, дві найбільші мережеві авіакомпанії України активно сприяють розвитку аеропорту «Бориспіль» як хаба.

«У зв'язку з цим і «АероСвіт», і МАУ розраховують на те, що вони будуть залучені керівництвом галузі до розробки основних умов концесійного конкурсу», - йдеться у заяві компаній.

При цьому МАУ і «АероСвіт» наголошують, що «оптимальний вибір концесіонера-експлуатанта можливий лише за умови абсолютної відвертості і прозорості конкурсу, забезпечення доступу до участі в ньому усіх бажаючих і виділенні достатнього часу на його проведення».

«Враховуючи стратегічне значення для країни рішення, яке буде ухвалене за підсумками концесійного конкурсу, будь-який поспіх у його організації неприпустимий», - йдеться у заяві авіаперевізників.

Крім того, найбільші авіакомпанії України повідомляють, що «починають консультації з провідними міжнародними компаніями – операторами аеропортів – щодо їх участі у майбутньому конкурсі, і у перспективі розглядають можливість створення консорціуму з метою забезпечення найбільш ефективної взаємодії базових авіаперевізників і аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 26 вересня 2012 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися у концесію.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, концесіонер направить у розвиток аеропорту “Бориспіль” у найближчі два роки не менш як 2,3 млрд грн. При цьому очікується, що концесійні платежі за перші 10 років становитимуть 1,5 млрд грн. Крім того, концесіонер погасить зовнішні існуючі запозичення аеропорту у розмірі 4,8 млрд грн.

На початку 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомляв про переговори з чотирма міжнародними компаніями про передачу їм у концесію аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена у 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральний Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.