Маркетологи пасажирських залізничних перевезень обмінялися досвідом у Харкові

В кінці вересня в Харкові відбулася III Міжнародна науково-практична конференція з проблем маркетингу, логістики, загального менеджменту, менеджменту, економіки та інвестування в пасажирський сектор залізничного транспорту.

Як зазначає прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), маркетинг на залізничному транспорті в останні роки став дієвим інструментом у вирішенні практичних проблем з організації пасажирських перевезень. Адже в даній науковій дисципліні головним предметом є розробка програм залучення та утримання платоспроможного пасажира, розуміння споживачів послуги, аналіз і оцінка ефективності реклами й стимулювання попиту на пасажирські залізничні перевезення. Все це необхідно залізничникам для збереження провідного становища на ринку пасажирських перевезень в умовах зростаючої конкуренції з авіа-та автоперевізниками.

Сьогодні вже очевидно, що після реформування, коли залізнична галузь отримає економічну свободу, пасажирський сектор не зможе функціонувати, тим більше, розвиватися, якщо не орієнтуватиметься на вимоги пасажирів, а маркетинг стане найважливішим засобом конкурентної боротьби - як в будь-якій приватній компанії.

Маркетологи залізниць України прагнуть оволодіти новими методами для того, щоб успішно працювати в нових умовах. Вже не перший рік вони збираються разом з провідними вченими профільних вузів в рамках роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень залізничного транспорту». Метою конференції стало узагальнення досвіду впровадження маркетингових і логістичних концепцій діяльність пасажирських господарств на залізничному транспорті України, Росії, Білорусі та Польщі, вдосконалення маркетингового менеджменту, поглиблення маркетингової орієнтації пасажирських господарств, розвиток теоретичних основ оптимізації матеріальних, фінансових, інформаційних, інвестиційних потоків, впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту, підвищення безпеки залізничних пасажирських перевезень і пошук пріоритетних шляхів девелопменту галузевих медичних установ.

Для вирішення цих завдань організатор конференції - Головне пасажирське управління Державної адміністрації залізничного транспорту України - залучив понад 90 учасників-представників Укрзалізниці, залізниць України, вищих навчальних закладів, АТ «ПКП Інтерсіті» (Польща), ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (Росія) , БелГУТ (Білорусь) та інших організацій. У конференції взяли безпосередню участь 70 осіб.

Під час робочих засідань учасниками конференції були представлені результати останніх наукових досліджень і практичні напрацювання в області маркетингу, логістики, менеджменту, економіки та інвестицій, кадрового менеджменту, безпеки, охорони здоров'я та девелопменту медичних установ залізничного транспорту України, Польщі, Білорусі, Росії. Було заслухано понад 30 доповідей, кожна з яких мала великий резонанс серед слухачів, тому всі дискусії носили актуальний і гострий характер.

За рішенням конференції прийнято цілий перелік рекомендацій, спрямованих на поліпшення культури обслуговування пасажирів в поїздах та на вокзалах, в результаті більш ефективного менеджменту і логістики пасажирських перевезень.