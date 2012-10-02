«Укрзалізниця» почала продаж квитків з оплатою за технологією WebMoney

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 27 вересня запровадила продаж квитків on-line з оплатою за технологією WebMoney , і за 6 днів продала понад 200 таких квитків.

Як повідомляє «Укрзалізниця», при придбанні квитка за технологією WebMoney пасажир одержує унікальний код, який можна відразу роздрукувати на звичайному папері або просто правильно записати.

Потім за цим кодом пасажир може одержати свій квиток у будь-якій касі, яка здійснює продаж квитків на пасажирські поїзди.

Довідка УНІАН. Залізниці України за 8 місяців 2012 року через Інтернет реалізували 1,3 млн залізничних квитків, зокрема 226 тис. квитків у серпні 2012 року.

На сьогодні понад 3,8% квитків від загального продажу оформляється через Інтернет.