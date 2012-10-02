Внесено зміни до держбюджету для завершення будівництва метро в Дніпропетровську

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону (№ 11257) проголосували 264 народних депутата із 331 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом доповнюється Закон України «Про Державний бюджет на 2012 рік» новою статтею, згідно з якою надання коштів Міністерством фінансів комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (за рахунок кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську») здійснюється на безповоротній основі та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від ЄБРР для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську», а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, передбачено звільнити комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» від зобов’язання надавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, понесених у зв’язку з отриманням кредиту ЄБРР для реалізації вищезазначеного проекту.

Закон сприятиме залученню кредитних коштів ЄБРР у розмірі 152 млн євро на завершення будівництва метро в Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня ц.р. міністр фінансів України Юрій Колобов та директор Департаменту муніципальної та екологічної інфраструктури Європейського банку реконструкції і розвитку Жан-Патрік Марке офіційно підписали кредитну угоду між ЄБРР та Україною про надання банком 152 млн євро на завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

Будівництво метро в Дніпропетровську почалося в 1981 році, перша ділянка лінії введений в експлуатацію 29 грудня 1995 року. Метро має 6 станцій, довжину 7,82 км. Протягом 15 років системні роботи з продовження будівництва метро не проводилися.

Експлуатаційна довжина другого пускового ділянки - 4 км. До нього увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" та "Музейна".