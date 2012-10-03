МАУ і «АероСвіт» мають намір створити консорціум для участі у концесії «Борисполя»

Найбільші авіаперевізники України і базові авіакомпанії Міжнародного аеропорту «Бориспіль» – «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і ««АероСвіт – Українські Авіалінії» мають намір створити консорціум для участі у конкурсі з визначення концесіонера цього найбільшого аеропорту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у вівторок, 2 жовтня, повідомив президент МАУ Юрій Мірошников, коментуючи інформацію про включення аеропорту «Бориспіль» у перелік об'єктів, які можуть бути передані в концесію.

«Ми разом з «АероСвітом» хочемо претендувати на роль місцевого бізнесу, який міг би разом з міжнародними партнерами взяти участь в конкурсі. Ми розпочинаємо пошук варіантів, щоб знайти такого партнера, зробити консорціум під даний проект і взяти участь у конкурсі», – сказав він.

За словами Ю.Мірошникова, передбачається, що до консорціуму увійдуть авіакомпанії, які «забезпечуватимуть хліб цьому аеропорту», а також керуюча професійна структура та інвестор.

При цьому Ю.Мірошников відзначив, що МАУ і «АероСвіт» не вноситимуть до консорціуму свої фінансові кошти, а забезпечуватимуть пасажиропотік.

«Ми розглядаємо себе як партнерів, які вносять свої обсяги перевезень», – сказав він.

За словами Ю.Мірошникова, для участі у конкурсі з визначення концесіонера «Борисполя» МАУ і «АероСвіт» мають об'єднатися.

«Окремо виступати безглуздо. Якщо не брати участь у цьому, то інтереси базових авіаперевізників не буде враховано, а якщо буде лише одна авіакомпанія, то це буде привід для підозр», - сказав він.

Крім того, Ю.Мірошников відзначив, що до умов конкурсу на визначення концесіонера аеропорту «Бориспіль» необхідно «включити умова про прив'язування концесійного збору до обороту підприємства», а також таким чином сформулювати їх, щоб концесіонер міг розвивати інфраструктуру, не підвищуючи зборів».

Він також висловив думку, що залучення великого європейського концесіонера, керівника аеропортами, може призвести до ризиків. «Міжнародний концесіонер може одержати «Бориспіль», щоб «убити» його, щоб він ніколи не розвинувся у великий хаб», - сказав Ю.Мірошников.

Водночас, на його думку, українські структури, які навіть мають достатні фінансові ресурси, не можуть самостійно виступати як концесіонер через відсутність досвіду керування такими об'єктами.

«Якщо робити концесію правильно, то потрібно залучати тих, хто має розуміння структури хабів», - сказав він.

Крім того, Ю.Мірошников висловив побоювання, що залучення концесіонера в особі комерційної структури може викликати ризик безконтрольного підвищення зборів аеропортів і орендних платежів.

«Є побоювання неадекватних зборів аеропортів і підвищення оренди. На монополію комерційної структури вплинути не можна», - сказав він.

Нагадаємо, 26 вересня 2012 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» у перелік об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, концесіонер направить у розвиток аеропорту “Бориспіль” в найближчі два роки не менш як 2,3 млрд грн. При цьому очікується, що концесійні платежі за перші 10 років становитимуть 1,5 млрд грн. Крім того, концесіонер погасить зовнішні існуючі запозичення аеропорту у розмірі 4,8 млрд грн.

На початку 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомляв про переговори з чотирма міжнародними компаніями про передачу їм у концесію аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанію «АероСвіт – Українські Авіалінії» створено у 1994 році, вона базується у київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 літаків Boeing 737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш як 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком – до 8 млн осіб.