Після ремонту відновив роботу київський фунікулер

Київський фунікулер після місячної перерви на проведення планового ремонту відновив роботу.

Як повідомляє «Сегодня» (№ 221 від 3 жовтня), в нинішньому році під час ремонту на підйомнику замінили колеса і гальма, відремонтували тяговий привід, систему управління, зв'язки і сигналізацію.

Фунікулер експлуатується з 1905 року. За цей час він лише три рази капітально реконструювався - в 1928, 1958 і 1984 роках.

Зараз підйомник також потребує капітальної реконструкції, але на неї не має грошей, тому поки що обмежуються плановими профремонтами.