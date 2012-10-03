Станції метро «Дорогожичі» і «Вокзальна» «мінувала» психічно хвора жінка

Співробітники міліції встановили особу, яка 1 жовтня «замінувала» станцію київського метро "Дорогожичі".

Нею виявилась 24-річна психічно хвора жінка, яка кілька тижнів тому в аналогічний спосіб повідомила про закладення вибухівки на станції метро «Вокзальна», повідомили УНІАН в Управлінні охорони Київського метрополітену.

Після першого затримання жінку було поміщено до психіатричної лікарні, де вона перебуває на обліку, однак та, скориставшись мобільним телефоном своєї сусідки, знову зробила неправдиве повідомлення про замінування.

Зараз жінка проходить психіатричне обстеження, яке має встановити, чи є вона підсудною за станом здоров’я.

У разі, якщо медики дадуть позитивний висновок, за друге неправдиве повідомлення жінці загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.