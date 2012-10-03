«Бориспіль» вдосконалив обслуговування пасажирів з обмеженнями зору

Представники Національної асамблеї інвалідів України протестували доступність терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» для людей з обмеженими можливостями.

Як повідомляє аеропорт, за рекомендаціями представників асамблеї, в терміналі «D» були встановлені тактильно-контрастні вказівні смуги, за допомогою яких пасажири, які мають обмеження із зору, могли б орієнтуватися в приміщеннях аеровокзалу.

Новий термінал обладнаний ліфтами, ескалаторами, пандусами, автоматичними дверима і спеціальним мобільним інвентарем. В аеропорту працює кваліфікований персонал, який завжди готовий створити максимально комфортну атмосферу перебування пасажирів із особливими потребами.

Таким чином, пасажири з особливими потребами можуть навіть без сторонньої допомоги потрапити від місць висадки з транспорту до інформаційної довідки, що в залі вильоту терміналу «D». Далі кваліфікований персонал допоможе пасажирам із особливими потребами пройти всі необхідні формальності.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.

Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» - найбільший в Україні і може обслуговувати до 15 млн. пасажирів на рік. Площа термінального комплексу 107 тис. кв.м. Вартість проекту - 4,8 млрд грн.

Комплекс «D» оснащений 11 стаціонарними аеромостами для посадки і висадки пасажирів, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 середніх (класу «Боїнг 737») літаків.