Сплату збору на обов'язкове пенсійне страхування під час перереєстрації авто скасовано

Верховна Рада 2 жовтня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів"

За дане рішення проголосували 262 із 300 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні ВР.

Законом внесено зміни до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо спрощення і здешевлення процедур відчуження та реєстрації автотранспортних засобів.

З цією метою законом передбачається запровадити можливість визначення оціночної вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів при їхньому відчуженні (продажу, даруванні, успадкуванні) фізичними особами виходячи або із середньоринкової вартості, порядок визначення якої встановлюється Кабінетом міністрів, або з оціночної вартості, визначеної згідно із законом.

Також передбачено відмінити сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при другій і наступних реєстраціях транспортних засобів (перереєстрації).

У якості компенсатора втрат Пенсійного фонду України від такої відміни пропонується замість діючого 3% збору при кожній реєстрації (перереєстрації) автомобілів запровадити справляння цього збору виключно при першій реєстрації та встановити диференційовані ставки збору (від 3% до 5%) в залежності від вартості автомобілів (від 165 до 290 та більше розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб).

Законом зменшено розмір державного мита за нотаріальне посвідчення договорів відчуження транспортних засобів з 1% (для родичів продавця) та 5% (для інших осіб) до 1 та 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для родичів та інших осіб відповідно).