У центрі Києва з’явилися дві безкоштовні велопарковки

У центрі Києва запрацювали дві спеціально облаштовані безкоштовні велопарковки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, силами КП «Київтранспарксервіс» велосипедні парковки з’явилися на вулиці Володимирській, 50 та на Хрещатику, 36.

Перші велопарковки з’явились на зупинках громадського транспорту на Русанівській набережній (на 6 місць), а також біля станцій метро «Позняки» і «Харківська» (на 10 місць кожна).

Найближчим часом у місті мають з’явитися велосипедні паркінги за 27 адресами. Це дозволить одночасно припаркувати 182 велосипеди.

Так, паркінги на 10 місць облаштують біля Музею національної архітектури та побуту України (вул. Академіка Заболотного), біля входу в Національний ботанічний сад ім. Гришка та на площі перед Палацом спорту. Велосипедні стоянки на 6 місць облаштують біля Національної бібліотеки України ім. Вернадського, на Оболонській набережній, біля Миколаївського костелу, поруч з Водно-інформаційним центром і Національною парламентською бібліотекою, біля «Ракушки» у Маріїнському парку, на площі Слави (біля центрального входу у парк та біля туалету), поруч з музейним комплексом «Мистецький арсенал» та пам’ятником жертвам Голодомору.

Велопарковки, кожна з яких розрахована на 6 місць, облаштують також на Поштовій площі та у парку «Володимирська гірка» біля фунікулера, у сквері на Контрактовій площі, біля Національного заповідника «Софія Київська», у парку «Золоті ворота», біля Національної опери України, поруч з Будинком архітектора і Національним науково-природничим музеєм, біля Олександрівського костелу, біля входу до Київського зоопарку та на Михайлівській площі.

Перелік адрес велосипедних паркувальних місць та їхній зовнішній вигляд було погоджено з Асоціацією велосипедистів міста Києва та з урахуванням потреб велосипедистів.

У прес-службі нагадали, що сьогодні міська влада працює над реалізацією ініціативи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яка передбачає активний розвиток альтернативних видів транспорту – в першу чергу велосипедного. Згідно з програмою, заплановано облаштування 17 велосипедних доріжок на основних магістралях міста, а також облаштування велосипедних трас у парках і скверах. На всіх вулицях і автошляхах, які зараз капітально ремонтуються, будуються або проектуються, в обов’язковому порядку передбачається облаштування велосипедних смуг.