Українсько-турецькі вантажоперевезення будуть здійснюватися без переоформлення документів

Перевезення вантажів між Україною та Туреччиною в міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні незабаром здійснюватимуться без переоформлення перевізних документів.

Як повідомив УНІАН начальник головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Юрій Меркулов, це стало можливим завдяки підписанню Правил перевезень вантажів і організації експлуатації вантажних вагонів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України й портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення.

«Адміністративні формальності, пов'язані з переоформленням одного перевізного документа на іншій при перевезенні вантажів залізничним, морським і автомобільним транспортом, із використанням поромних переправ між портами України та Туреччини, будуть спрощені. При цьому з'являється перспектива перевезень із використанням уніфікованої накладної. Такий крок відкриває великі можливості для реалізації транзитного потенціалу країн у напрямку південь-північ», - сказав він.

За словами Ю. Меркулова, наразі турецька сторона проводить модернізацію портової інфраструктури й проводить роботу з гармонізації міжнародного транспортного права.

Він також зазначив, що зараз два українські термінали, здатних приймати такі пороми, недозавантажені.

«У нас є два термінали, які здатні приймати такі пороми. Сьогодні вони завантажені на 15-20% від потужностей - Керч і Іллічівськ. З турецького боку відправлення поромів планується не лише з порту Деріндже, а й Самсун та інших », - сказав Ю.Меркулов.

Як повідомлялося, за 8 місяців 2012 року обсяг вантажних перевезень між Україною та Туреччиною становив понад 12 млн тонн - на 13% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

У структурі загальних перевезень вантажів між Україною та Туреччиною переважають експортні - 61% і транзитні вантажі з призначенням до Туреччини - 38%.

Довідка УНІАН. У експериментальному режимі залізнично-поромне сполучення між Україною та Туреччиною діє з 2004 року через порти Іллічівськ-Деріндже.

За даними Міністерства інфраструктури, після набуття чинності Правил організації вантажних перевезень між країнами Україна та Туреччина в рамках міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення від 25 січня 2011 року мають намір почати рейси з Іллічівська до Самсуна (740,52 км, або 396 морських миль).