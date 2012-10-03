Україна побудує 2 тис. км автодоріг в 2013-2018 рр. - проект держпрограми

В Україні планується побудувати близько 2 тис. км нових автошляхів, які відповідають європейським стандартам.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, будівництво передбачено проектом Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, розробку якого завершує відомство.

Крім того, проект передбачає ремонт 30 тис. км доріг, насамперед, тих, що ведуть до великих міст і мають найбільшу інтенсивність руху.

Також проект передбачає, що «наявна на сьогодні кількість автодоріг - 169,5 тис. км, буде приведена в належний транспортно-експлуатаційний стан». При цьому відомство не уточнює, чи будуть ці дороги реконструйовані.

Крім того, Мінінфраструктури зазначає, що вартість програми розвитку автодоріг становитиме 264,553 млрд грн.

Нагадаємо, раніше відомство повідомляло, що згідно з концепцією держпрограми розвитку автодоріг загального користування на 2013-2018 роки, її вартість становить 227,150 млрд грн.

Нагадаємо, концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки була схвалена розпорядженням Кабміну № 719-р від 3 вересня 2012.

Довідка УНІАН. Згідно з даними, наведеними в на сайті Мінінфраструктури, обсяг фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становить 14-34% від потреби, визначеної науковцями Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна (далі - ДерждорНДІ). Зокрема, на 1 січня 2012 року з початку реалізації держпрограми розвитку автодоріг на 2007-2011 роки на виконання заходів було виділено 62,2 млрд грн - 93% від орієнтовних обсягів фінансування, в тому числі надходження спеціального фонду держбюджету становили 115,7% плану, надходження коштів до місцевих бюджетів - 56,4%, надходження з інших джерел - 84%.

Протяжність української мережі автомобільних доріг загального користування становить 169,5 тис. км. На автошляхах налічується 16,172 тис. мостів та шляхопроводів загальною довжиною 381,9 тис. погонних метрів.