Правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом змінять

Міністерство інфраструктури ініціює внесення змін до Правил перевезень пасажирів і багажу, вантажів і пошти залізничним транспортом України.

Відповідний проект наказу розміщено на сайті відомства.

Зміни, зокрема, передбачають введення поняття «Єдиний проїзний документ», який позначатиме проїзний документ, оформлений на одному бланку для двох поїздок, наприклад, поїздки з однією пересадкою або «туди-назад».

Крім того, пропонується введення поняття «додаткового потягу» - потягу, не включеного у список потягів цілорічного курсування.

Також пропонується введення бонусної системи продажу, за якої передбачається надання знижок за відповідних умов, накопичення бонусів та їх використання.

Нагадаємо, наприкінці вересня Мініфраструктури представило проект нових Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, які мають забезпечити приведення стандартів і норм обслуговування пасажирів і багажу при повітряних перевезеннях у відповідність з вимогами законодавства і міжнародних норм.