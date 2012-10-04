Аеропорт «Київ» (Жуляни) ввів в експлуатацію новий перон площею 28 тис. кв. м

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 4 жовтня ввів в експлуатацію новий перон площею 28 тис. кв. м.

Як повідомив УНІАН генеральний директор аеропорту Олександр Нестеренко, новий перон, розташований біля нового міжнародного терміналу А, дозволяє одночасно розмістити на ньому шість середньомагістральних повітряних суден типу Boeing-737 або Airbus A320.

Після введення нового перону число стоянок для середньомагістральних літаків в аеропорту «Київ» (Жуляни) збільшилося з чотирьох до десяти.

«Збільшення стоянок для середньомагістральних літаків дозволить аеропорту «Київ» розвиватися далі, оскільки найближчим часом планується збільшення числа польотів на таких авіалайнерах», - сказав він.

За словами О.Нестеренка, базова авіакомпанія аеропорту «Київ» (Жуляни) Wizz Air планує одержати в 2013 році третій середньомагістральний літак A320.

Будівництво нового перону велося з квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в січні-серпні 2012 року обслужив 501,4 тис пасажирів - на 80% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 року Київський об'єднаний авіазагін було роздільно на аеропорт і авіакомпанію, і відтоді існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг приватних інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельнею і внутрішніми мережами - 340 млн. грн і близько 60 млн. грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 чоловік на годину.

За кошти держбюджету було профінансовано 217 млн грн на реконструкцію злітно-посадочної смуги, стернових доріжок і світлосигнального обладнання.