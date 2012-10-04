Аеропорт «Київ» до кінця року має намір ввести телетрап

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує до кінця 2012 року ввести в експлуатацію в новому терміналі А телескопічний трап (рукав).

Про це УНІАН повідомив генеральний директор аеропорту Олександр Нестеренко.

На даний час виконуються роботи з підготовки фундаменту для встановлення телетрапу.

Телетрап дозволить пасажирам проходити до літака, не виходячи на вулицю.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 4 жовтня ввів в експлуатацію новий перон площею 28 тис. кв. м, на якому одночасно можуть розміститися шість середньомагістральних літаків типу Boeing-737 або Airbus A320.

Після введення в експлуатацію нового перону кількість стоянок для середньомагістральних літаків в аеропорту «Київ» збільшилося з чотирьох до десяти.

Аеропорт у січні-серпні 2012 року обслужив 501,4 тис. пасажирів - на 80% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію, і відтоді існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг приватних інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема, вартість самого терміналу з упорядкуванням прилеглої території, котельної і внутрішніх мереж - 340 млн грн, і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу із збільшенням пропускної спроможності до 1500 пасажирів на годину.

За кошти держбюджету було профінансовано 217 млн грн на реконструкцію злітно-посадочної смуги, стернових доріжок і світлосигнального устаткування.