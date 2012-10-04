«Укрзалізниця» домовилася з РЗ про перевезення порожніх вагонів за електронною накладною

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») домовилася з ВАТ «РЗ» (Російські залізниці) про перевезення порожніх вагонів з України до Росії і з Росії до України за безпаперовою технологією з використанням електронної юридично чинної накладної.

Як повідомив УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, нова система перевезення порожніх вагонів почне діяти до кінця 2012 року.

Вона дасть змогу спростити перехід порожніх вагонів через кордон і зменшить час обробки вагонів на станціях.

«Перші перевезення порожніх вагонів між Україною і Російською Федерацією розпочнуться вже до кінця поточного року. Сторони прийняли рішення, що проект буде реалізовано відразу за схемою «всі станції «Укрзалізниці» - всі станції РЗ» без визначення пілотного полігону», - сказав він.

В. Козак зазначив, що українські залізничники першими на території СНД і в Європі почали розвивати електронний документообіг у вантажному сполученні.

«Невдовзі всі вантажні перевезення здійснюватимуться за електронним документом. Цього року ми закриваємо зовнішні стики і транзитні перевезення. Це серйозний прорив», - сказав він.

Також В. Козак повідомив, що «Укрзалізниця» веде роботу над впровадженням електронного оформлення в міжнародному сполученні навантажених вагонів і переходом на безпаперові технології в інших сферах.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України за 8 місяців 2012 року перевезли 304,142 млн. тонн, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Зокрема, в січні-серпні 2012 року на залізницях на 14,4% збільшилися обсяги імпортних перевезень - до 23,037 млн. тонн, обсяги експортних перевезень збільшилися на 11,9% - до 92,873 млн. тонн.